Pod kojim je uvjetima Mate Rimac dobio zemljište u Svetoj Nedelji? "To vam je bio neiskorišteni komad zemlje"

Zurovec je govorio o trenutku u kojemu je Mate Rimac zaprijetio da će otići iz Svete Nedelje. "Nije to bila prijetnja, nego to je bila stvar da je moj bivši zamjenik zbog tih odnosa koji su bili takvi kakvi su, između Focusa i mene. Nakon mog odlaska iz Fokusa počeo je prijetiti da će prijaviti tu prodaju zemljišta DORH-u", objašnjava. Na pitanje jesu li institucije ikada zatražile dokumentaciju vezanu za kupnju zemljišta kaže. "Pa nisu je zatražile zato što smo mi svi radili sukladno zakonu. Znači, mi smo u principu ljudi koji sve moraju raditi sukladno zakonu. I s obzirom da je to priča čovjeka koji je bio moj zamjenik i koji je dosad meni držao štangu... Vidjelo se doslovce da ti ljudi baš nemaju doticaja sa stvarnošću. Znači, vi ne možete tako nekome prodati zemlju, na način 'evo tu su se gospodin Ladišić i Zurovec dogovorili, sad će oni prodati to gospodinu Rimcu'. Vi imate procjenu vještaka, to vam prolazi na županijskom povjerenstvu, to vam prođe otprilike kroz pet do deset ruku i to se analizira i to uistinu mora stajati netko svojim potpisom, svojim karijerom, svojim žigom i za toga. I to je sasvim jedan legitiman i zakonski proces koji se radi. I još uz to smo mi angažirali vanjsko odvjetničko društvo za svaki slučaj i tražili maksimalno neutralne ljude baš zbog toga da ne bi bilo da smo mi na nekoga utjecali pa neka bude neovisna procjena", objašnjava Zurovec.