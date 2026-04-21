INFOGRAFIKA / Mi smo još i dobri. Pogledajte gdje je gorivo najskuplje u Europi

Infografika PIXSELL-a prikazuje europske države s najvišim prosječnim cijenama goriva u travnju 2026. godine.
Najskuplje gorivo ima Nizozemska, gdje cijena doseže 2,38 € po litri. Odmah iza nje nalazi se Danska s 2,29 €, dok Njemačka bilježi cijenu od 2,10 €.
Nešto niže, ali i dalje vrlo visoke cijene imaju Albanija s 2,08 € i Grčka s 2,06 €.
Među državama s najvišim cijenama nalaze se i Švicarska s 2,03 € te Finska s 2,02 € po litri.
Pogledajte i u kojim su europskim državama cijene najniže.
Premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj sjednici Vlade objavio je nove cijene goriva:
Od danas je cijena eurosupera za 2 centa niža - 1,64 eura. Cijena eurodizela za sedam je centi niža - 1,78 eura.
Cijena plavog dizela je za sedam centi niža - 1,29 eura. Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike iznosi 1,76 eura, a ukapljenog naftnog pliza za boce 2,34 eura.
"Da nema mjera Vlade derivati bi bili skuplji", rekao je Plenković.
