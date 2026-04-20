INFOGRAFIKA / Litra benzina 75 centi? Ovo su europske države s najnižim cijenama goriva

Infografika PIXSELL-a prikazuje pregled europskih država s najnižim prosječnim cijenama goriva u travnju 2026. godine.
Oglas
Najnižu cijenu goriva ima Rusija, gdje litra benzina košta oko 0,75 €. Slijedi Bjelorusija s cijenom od 0,80 €. Nešto skuplje gorivo je u Turska, gdje iznosi 1,19 € po litri.
U sredini ljestvice nalaze se Sjeverna Makedonija s cijenom od 1,33 € i Malta s 1,34 €. Među državama s nešto višim, ali još uvijek relativno niskim cijenama su Poljska s 1,44 € i Ukrajina s 1,47 € po litri.
RTL Danas je objavio procjene, prema kojima bi cijene goriva u Hrvatskoj od utorka trebale biti:
- Eurosuper: 1,64 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)
- Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
- Plavi dizel: 1,30 euro po litri (pojeftinjenje od 6 centi).
Očekuje se sjednica Vlade kada bi trebalo biti objavljene cijene goriva.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas