INFOGRAFIKA / Litra benzina 75 centi? Ovo su europske države s najnižim cijenama goriva

N1 Info
20. tra. 2026. 08:57
Infografika PIXSELL-a prikazuje pregled europskih država s najnižim prosječnim cijenama goriva u travnju 2026. godine.

Najnižu cijenu goriva ima Rusija, gdje litra benzina košta oko 0,75 €. Slijedi Bjelorusija s cijenom od 0,80 €. Nešto skuplje gorivo je u Turska, gdje iznosi 1,19 € po litri.

U sredini ljestvice nalaze se Sjeverna Makedonija s cijenom od 1,33 € i Malta s 1,34 €. Među državama s nešto višim, ali još uvijek relativno niskim cijenama su Poljska s 1,44 € i Ukrajina s 1,47 € po litri.

RTL Danas je objavio procjene, prema kojima bi cijene goriva u Hrvatskoj od utorka trebale biti: 

  • Eurosuper: 1,64 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)
  • Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
  • Plavi dizel: 1,30 euro po litri (pojeftinjenje od 6 centi).

Očekuje se sjednica Vlade kada bi trebalo biti objavljene cijene goriva.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
