Očajni obrtnici: "Problemi u provedbi Fiskalizacije 2.0 ugrožavaju nam poslovanje"

"Svjesni mogućih problema kojima danas svjedočimo, poslali smo inicijativu našoj krovnoj organizaciji, Hrvatskoj obrtničkoj komori, u kojoj smo tražili odgodu primjene Fiskalizacije 2.0. Apeliramo na odgovorne da ulože dodatni napor kako bi se ovi problemi što prije riješili. Tražimo da se obrtnicima omogući normalno obavljanje gospodarske djelatnosti. Predlažemo da se mali poduzetnici ne penaliziraju dok god sustav ne bude stabilan i dok se ne omogući njegovo normalno funkcioniranje. Također, smatramo kako bi trebalo dati jasne upute korisnicima vezano za probleme koji su se javili tijekom početka provedbe Fiskalizacije 2.0. Ovim putem želimo upozoriti da od početka iduće godine u ovaj sustav ulaze i gospodarski subjekti izvan sustava PDV-a, među kojima je veliki broj naših paušalnih obrtnika", zaključili su zagrebački obrtnici.