Porezna: Više od dva i pol milijuna računa u sklopu fiskalizacije 2.0

Porezna uprava uz ostalo navodi kako je svjesna svjesna pojedinačnih primjera eRačuna s nelogičan ili očito pogrešnim datumom isporuke, uključujući i slučajeve u kojima se pojavljuje datum 1. siječnja 1901. godine. Kaže da se u takvim slučajevima ne radi o grešci središnjeg sustava fiskalizacije 2.0, već o podatku koji je unio pošiljatelj ili informacijski sustav pošiljatelja.