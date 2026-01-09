Računovođe o fiskalizaciji: Stanje na terenu je loše. Nitko nije zadovoljan

Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, njih oko 170 tisuća, moraju izdavati i zaprimati elektroničke račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, između ostalog mali poduzetnici i obrtnici, od 1. siječnja 2026. su samo u obvezi zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa. Fiskalizacija 2.0 se odnosi samo na izdavanje i zaprimanje računa između poduzetnika te poduzetnika i države, odnosno svih proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a, a može se provoditi isključivo putem eRačuna.