Računovođe o fiskalizaciji: Stanje na terenu je loše. Nitko nije zadovoljan

Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH) objavila je da je održala sastanak s APIS-om i središnjim uredom Porezne uprave zbog poteškoća s kojima se računovođe te njihovi klijenti, to jest porezni obveznici suočavaju kada je riječ o fiskalizaciji 2.0 i slanju eRačuna.
Oglas
"Stanje na terenu je loše i nitko nije zadovoljan. Maksimalno smo se trudili Poreznoj upravi i APIS-u zorno dočarati 'kaos' kroz koji prolazimo mi računovođe i naši klijenti, to jest obveznici - od izgubljenog vremena do stresa zbog zakonskih rokova i potencijalnih rigoroznih kazni", istaknuto je u objavi na Facebook stranici IPRH-a.
Sastanak je održan jučer, a kako navode računovođe, pratili su situaciju "na terenu" i dali sustavu vremena da "prodiše", a onda naposljetku i održali sastanak na kojem su zahtijevali konkretna rješenja i jasniju komunikaciju oko poteškoća sa sustavom fiskalizacije.
Kada je riječ o tehničkim problemima i zastojima, navode, određeni tehnički problemi se već otklanjaju, dok je za druge dogovoren plan rješavanja. "Trenutno se čini da su najveći problemi kod posrednika. Jasno smo komunicirali Poreznoj upravi da su oni ti koji to trebaju rješavati s dionicima u sustavu", stoji u objavi.
Računovođe su tražili i da se, u situacijama kada sustav ne radi i eRačun nije moguće poslati, što je trenutno čest slučaj, službeno dozvoli slanje e-mailom ili poštom. "Nije na obveznicima i računovođama da utvrđuju kod koga je od pet dionika procesa eRačun zapeo", smatraju u IPRH-u.
No, istovremeno i navode da su dobili informaciju da to nije moguće, o čemu će dobiti i službenu obavijest.
Javno komunicirati svaki pad sustava ili problem u aplikacijama
Računovođe su zahtijevale i da se svaki pad sustava ili problem u aplikacijama javno komunicira na servisnim stranicama Porezne uprave, a kako obveznici i računovođe ne bi "gubili dane" pokušavajući izvršiti radnje koje u tom trenu tehnički nisu moguće.
Napominju i da je službena objava o nefunkcioniranju sustava ključna kao dokaz u nadzoru, primjerice ako nije bilo moguće na vrijeme unijeti ili promijeniti podatke o poslovnom prostoru.
Zbog brojnih upita oko odstupanja podataka u samoj Fiskaplikaciji, računovođe su zahtijevale i hitnu izradu detaljne pisane korisničke upute za korištenje fiskaliziranih podataka iz te aplikacije, koja mora sadržavati razrađene sve statuse i scenarije kod uočenih odstupanja, kao i precizna objašnjenja kako se te situacije odražavaju na zakonske obveze poreznih obveznika.
Ističu i da je Porezna uprava prihvatila zahtjev te obećala izraditi i objaviti uputu.
Na sastanku je bilo riječi i o detaljima vezanima za unapređenje samog sučelja aplikacija. "Ti su prijedlozi uvaženi i bit će implementirani u budućim nadogradnjama, no svjesni smo da je stabilnost sustava trenutno apsolutni prioritet", kažu iz IPRH-a, neformalne udruge građana.
Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, njih oko 170 tisuća, moraju izdavati i zaprimati elektroničke račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, između ostalog mali poduzetnici i obrtnici, od 1. siječnja 2026. su samo u obvezi zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa. Fiskalizacija 2.0 se odnosi samo na izdavanje i zaprimanje računa između poduzetnika te poduzetnika i države, odnosno svih proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a, a može se provoditi isključivo putem eRačuna.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas