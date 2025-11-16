SAD predvodnik rezervi
Ove obitelji posjeduju više zlata nego SAD, Njemačka i MMF-a zajedno
Savezna vlada Sjedinjenih Država ima najveće službene nacionalne rezerve zlata - preko 8.133 tone, ali tko su pojedinci ili obitelji koje posjeduju najveće količine ovog plemenitog metala?
Indijska kućanstva s najvećim privatnim rezervama
Nijedna obitelj nije javno potvrđena kao vlasnik najveće količine zlata zbog privatne prirode individualnog bogatstva. Međutim, kolektivno, indijska kućanstva posjeduju najveće privatne rezerve zlata na svijetu, akumulirajući procijenjenih 24.000 do 34.600 tona.
Ta količina, prvenstveno u obliku nakita za kulturne i tradicionalne događaje poput vjenčanja i festivala Diwali, veća je od službenih rezervi zlata SAD-a, Njemačke, Italije i MMF-a zajedno.
Drugi subjekti sa značajnim, iako nepotvrđenim ili promjenjivim, rezervama zlata uključuju:
Obitelj Rothschild
Ova židovska bankarska dinastija ima dugu povezanost s trgovinom zlatom, koja datira još iz Napoleonskih ratova, a u jednom je trenutku držala gotovo globalni monopol na rafiniranje zlata kroz kontrolu nad rudnicima žive Almadén. Njihovo ogromno bogatstvo od tada je raspoređeno među mnogim potomcima u raznim poslovnim sektorima.
Saudijska kraljevska obitelj
Vladari ove naftom bogate arapske zemlje imali su zlatne trezore - sada u stotinama tona - mnogo prije nego što su počeli poslovati sa Zapadom. Može se samo zamisliti koliko su metala akumulirali od 1920-ih.
John Paulson
Paulson, poznati američki investitor, zaradio je milijarde za sebe i svoje klijente tijekom godina svoje karijere. Kada je cijena zlata naglo porasla od 2011. do 2013., Paulson je zaradio 5 milijardi dolara. Zašto? Zato što je kupio tone zlata kada je bilo jeftino, prenosi N1 BiH.
Eric Sprott
Sprott je cijenjeni kanadski poslovni čovjek i milijarder koji je uložio ogromne svote svog bogatstva u zlato. On je u biti kanadska verzija Johna Paulsona.
Pojedinačni investitori
Milijarderi poput Paulsona, Sprotta i Raya Dalyja istaknuti su investitori poznati po držanju velikih količina zlata kao zaštite od ekonomske nestabilnosti.
Britanska kraljevska obitelj
Posjeduje zlato, prvenstveno kroz Krunske dragulje i Škotsku krunsku imovinu. Krunski dragulji su zbirka ceremonijalnih predmeta izrađenih od zlata i dragog kamenja, koji se drže u trustu za naciju, dok Škotska krunska imovina uključuje prava na prirodno prisutno zlato i srebro u većem dijelu Škotske.
Krunski dragulji
Dragulji, uključujući predmete poput Krune sv. Edwarda i Carske državne krune, izrađeni su od zlata. Nisu osobno vlasništvo monarha, već ih Kruna drži u fondu za naciju. Dragulji uključuju razne plemenite metale i kamenje.
Škotska krunska imovina
Monarh ima prava na prirodno prisutno zlato i srebro u većem dijelu Škotske, koje se čuva unutar Škotske krunske imovine.
To je dio monarhovog bogatstva koji se drži u trustu, a ne za osobnu upotrebu.
Velško zlato
Kraljevska obitelj ima tradiciju korištenja Clogau zlata iz Walesa za značajne predmete, poput vjenčanog prstenja.
Grumen velškog zlata darovan je kraljici majci 1923. godine, a dodatni kilogram darovan je kraljici na njezin 60. rođendan 1986. godine kako bi se nastavila tradicija.
Ovo zlato korišteno je za vjenčano prstenje nekoliko kraljevskih nevjesta, uključujući one prinčeva Williama i Harryja.
