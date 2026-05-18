Ovo su nove cijene goriva

Od utorka, 19. svibnja, ponovno se mijenjaju cijene goriva.
Na danas održanoj telefinskoj sjednici Vlade je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
Nove cijene iznosit će:
- 1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena)
- 1,66 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)
- 1,15 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)
- 1,44 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,14 EUR/kg)
- 2,02 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,14 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
- 1,82 EUR/l za benzinsko gorivo
- 1,87 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,22 EUR/l za plavi dizel
- 1,59 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,30 EUR/kg za UNP za boce
