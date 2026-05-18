u policiji je
Uhićen ubojica iz Drniša
Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu.
"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", objavila je Policijska uprava Šibensko-kninska na svojim internetskim stranicama.
Podsjetimo, osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu navečer je u Drnišu na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Šibensko-kninska županija, kao osnivač škola u Drnišu, donijela je odluku da u ponedjeljak u drniškim školama neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama. Grad Drniš, kao osnivač Dječjeg vrtića Drniš, donio je odluku da vrtići sutra neće raditi.
