Uhićen ubojica iz Drniša

N1 Info
18. svi. 2026. 06:32
Dusko Jaramaz / Pixsell

Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu.

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", objavila je Policijska uprava Šibensko-kninska na svojim internetskim stranicama.

pu šibensko kninska kristijan aleksić
PU šibensko-kninska

Podsjetimo, osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu navečer je u Drnišu na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva. 

Dusko Jaramaz / Pixsell

Šibensko-kninska županija, kao osnivač škola u Drnišu, donijela je odluku da u ponedjeljak u drniškim školama neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama. Grad Drniš, kao osnivač Dječjeg vrtića Drniš, donio je odluku da vrtići sutra neće raditi.

