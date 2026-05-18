Uhićen ubojica iz Drniša

Šibensko-kninska županija, kao osnivač škola u Drnišu, donijela je odluku da u ponedjeljak u drniškim školama neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama. Grad Drniš, kao osnivač Dječjeg vrtića Drniš, donio je odluku da vrtići sutra neće raditi.