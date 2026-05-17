Ove dvije europske države bi se mogle ujediniti

Sadašnja moldavska predsjednica Maia Sandu poznata je zagovornica ujedinjenja, ali ipak izbjegava tu temu. Tek se posljednjih mjeseci u više intervjua za strane medije otvoreno izjasnila za ujedinjenje. U siječnju 2026. rekla je BBC‑ju da bi osobno glasala za na referendumu o ujedinjenju – što je neke moldavske oporbene političare navelo na traženje njene ostavke zbog „veleizdaje". Unatoč tome, ona se krajem travnja ponovno za to založila u razgovoru s novinarima Le Mondea.