Ove dvije europske države bi se mogle ujediniti

Moldavska predsjednica Maia Sandu bi „osobno“ bila za ujedinjenje njezine zemlje s Rumunjskom, a i tamo nemaju ništa protiv. Koliko je taj projekt uopće realan?
Čelnici Rumunjske i Moldavije očito gaje veliku međusobnu naklonost. Početkom svibnja moldavska predsjednica Maia Sandu i njezin rumunjski kolega Nicușor Dan objavili su na svojim Facebook stranicama zajedničku fotografiju: sjede nasmijani, jedan pokraj drugoga u rumunjskom vojnom zrakoplovu, piše DW.
„Zajedno s predsjednikom Nicușorom Danom na putu prema glavnom gradu Armenije, gdje će se održati sastanak Europske političke zajednice”, napisala je Maia Sandu.
Bio je to prvi put da su čelnici Republike Moldavije i Rumunjske zajedno putovali na međunarodni sastanak i da su pri dolasku u zračnu luku protokolarno dočekani kao dvojac. Ta gesta vjerojatno nije bila slučajna: jasna je poruka za sve važnije pitanje mogućeg (ponovnog) ujedinjenja Republike Moldavije i Rumunjske.
Prvi put su u obje zemlje istodobno na vlasti čelnici koji pozitivno gledaju na ujedinjenje. Tome su se protivili svi prethodni moldavski predsjednici, a u Rumunjskoj je pak samo Traian Băsescu (predsjednik od 2004. do 2014.) bio uporan zagovornik „unionizma”.
"Rumunjska je spremna”
Sadašnja moldavska predsjednica Maia Sandu poznata je zagovornica ujedinjenja, ali ipak izbjegava tu temu. Tek se posljednjih mjeseci u više intervjua za strane medije otvoreno izjasnila za ujedinjenje. U siječnju 2026. rekla je BBC‑ju da bi osobno glasala za na referendumu o ujedinjenju – što je neke moldavske oporbene političare navelo na traženje njene ostavke zbog „veleizdaje". Unatoč tome, ona se krajem travnja ponovno za to založila u razgovoru s novinarima Le Mondea.
Rumunjski predsjednik Nicușor Dan otvoreno podupire tu ideju i izjavljuje: „Rumunjska je spremna.” Ujedno je prvi rumunjski predsjednik koji ne zauzima paternalistički stav prema bitno siromašnijoj „braći i sestrama na sjeveroistoku”, nego susjednu zemlju i njezine građane tretira ravnopravno. To u Republici Moldovi nailazi na dobar odjek.
Uz to, Maia Sandu i Nicușor Dan su ranije bili aktivisti protiv korupcijei borili se protiv samovolje i zloupotrebe vlasti. Maia Sandu je, kao i mnogi njezini sunarodnjaci, i državljanka Rumunjske. Kao predsjednica podržala je Nicușora Dana na rumunjskim predsjedničkim izborima u svibnju 2025. i glasala za njega.
