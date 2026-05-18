Članica srpskog žirija poručila grupi Lelek: "Od mene ste dobile velik broj bodova"

Pjevačica Jelena Tomašević, koja je bila jedna od članica ovogodišnjeg srpskog žirija za Eurosong, obratila se djevojkama iz grupe Lelek koje su predstavljale Hrvatsku, istaknuvši da im je osobno dodijelila visok broj bodova.
Na društvenim mrežama povela se rasprava o bodovima koje je srpski žiri dodijelio natjecateljima, a najviše kritika izazvalo je to što Hrvatska od žirija nije dobila nijedan bod. S druge strane, glasovi srpske publike pokazali su potpuno drukčiji rezultat – Hrvatska je osvojila maksimalnih 12 bodova, prenosi Nova.rs.
Predsjednica ovogodišnjeg žirija Aleksandra Kovač poručila je da je inzistirala da članovi žirija glasaju prema glazbenim kriterijima, a ne politički.
Jelena Tomašević potom se javno obratila hrvatskim predstavnicama.
“Draga Zorja i drage djevojke iz grupe Lelek, čestitam vam na izvrsnom nastupu! Od mene ste sinoć dobile velik broj bodova. Žao mi je što se to nije vidjelo u konačnom zbroju glasova žirija”, napisala je.
"Pozvani smo da se ne bavimo se jeftinom politikom"
Dodala je kako se nada da im bodovi neće ostati glavni dojam s natjecanja.
“Godine 2005. za pjesmu ‘Jutro’ dobila sam nula bodova od žirija. Znam kako se osjećate. Velik zagrljaj za vas”, poručila je pjevačica.
Podsjetimo, Zorja je sudjelovala u stvaranju pjesme “Andromeda”, kojom se grupa Lelek predstavila na ovogodišnjem Eurosongu.
Na Instagramu se oglasila i Aleksandra Kovač, predsjednica srpskog žirija.
“Inzistirala sam da moje kolege i ja glasamo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani stručno ocjenjivati pjesme i izvođače, a ne baviti se jeftinom politikom”, napisala je.
Dodala je i da je svaki član žirija glasao samostalno, bez međusobnog dogovaranja.
“Svatko je glasao prema vlastitom stručnom mišljenju. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova žirija kako ne bismo utjecali jedni na druge”, navela je Kovač.
