Turisti, oprez

Putujete u Grčku? Evo gdje su kamere koje "love" vozače

author
Nova.rs
17. svi. 2026. 20:01
A Bulgarian border police officer stands in the area of Kulata - Promahonas border. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)
AFP/NIKOLAY DOYCHINOV

Na jednoj od najfrekventnijih ruta prema grčkoj granici uvedene su nove kontrole brzine, pa vozače ovog ljeta očekuje puno stroži nadzor na autocesti.

Prema informacijama koje je objavila stranica nikana.gr, pet novih kamera za brzinu postavljeno je duž ceste do prijelaza Evzoni. Turistima se savjetuje da pažljivo prate ograničenja i izbjegavaju njihovo prekoračenje, jer kazne mogu biti vrlo visoke i neugodno iznenađenje već na početku odmora.

Poseban oprez preporučuje se na dionicama gdje je ograničenje sniženo na 70 kilometara na sat. Upravo na tim mjestima najčešće se nalaze policijske ophodnje i radari, često postavljeni iza zavoja ili na manje vidljivim dijelovima ceste, piše Nova.rs.

Web stranica Nikana.gr objavila je popis lokacija pet novih kamera za brzinu na cesti kroz Sjevernu Makedoniju prema Grčkoj:

  • Prije isključenja za Skoplje
  • Ispred najpoznatijeg mjesta za predah u Makedoniji - Bastion plaza fast food
  • Vrlo blizu drugog - oko 5 km od odmorišta nakon Bastion Plaze
  • Nakon isključenja za Veles
  • Nakon četvrte naplatne kućice, odmah na izlazu iz tunela

Posebno obratite pozornost na dionice s ograničenjem brzine od 70 km/h, tamo se najčešće nalaze patrole i radari te ima mnogo mjesta uz cestu, najčešće iza zavoja - navodi Nikana.gr.

