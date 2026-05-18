Magyar poziva na ostavku: Treba nam predsjednik koji nije marioneta propalog sustava

Mađarski predsjednik Tamas Sulyok odbio je pozive novog premijera Petera Magyara da podnese ostavku u intervjuu objavljenom u ponedjeljak, rekavši da za njegovu ostavku nema osnova.
Oglas
Magyarova stranka TISZA uvjerljivo je u travnju s vlasti svrgnula stranku Fidesz bivšeg čelnika Viktora Orbana, čime je okončana njihova 16-godišnja vladavina i obećala je da će se pozabaviti pitanjima vladavine prava i drugim reformama koje su u središtu sporova između Budimpešte i Europske unije.
Nazivajući izbore "glasom za promjenu režima", Mađarska je pojačala pritisak na Sulyoka, kojeg podržava Fidesz, i druge dužnosnike da odstupe do kraja svibnja.
"Trenutno ne postoji pravni razlog ili ustavni temelj koji bi mogao opravdati moju ostavku", rekao je Sulyok za Index.hu.
"Ostajem vjeran svojoj zakletvi i sve dok obnašanje moje dužnosti nije nemoguće, namjeravam ispuniti mandat koji sam preuzeo."
Uloga predsjednika u Mađarskoj je uglavnom ceremonijalna, iako Sulyok može vratiti zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili proslijediti zakone Ustavnom sudu na ocjenu, što potencijalno ometa Magyarov reformski napor.
Magyar je pozvao na ostavke Sulyoka i drugih "marioneta" imenovanih pod Orbanom, čija je politika dovela vladu u redovite sukobe s izvršnom vlasti EU-a, zadržavajući financijska sredstva bloka.
Sulyok je u intervjuu za Index.hu rekao da predsjednik mora biti izraz jedinstva nacije i usprotivio se sugestijama da su izbori bili promjena režima, već promjena vlade.
Magyar je rekao da će, ako Sulyok ne podnese ostavku, iskoristiti dovoljnu parlamentarnu većinu svoje stranke za izmjenu ustava i drugih zakona kako bi ga prisilio da ode s dužnosti.
U odgovoru na Sulyokov intervju, Magyar je u ponedjeljak na Facebooku rekao da Mađarskoj treba predsjednik koji nije lojalan nijednom političkom taboru i ponovio da je predsjednik "marioneta propalog sustava".
Moraš otići! I otići ćeš“, rekao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas