"Bangaranga"

Bugarska slavi trijumf na Eurosongu: "Nitko nije vjerovao da možemo pobijediti"

17. svi. 2026. 14:28
Darina Nikolaeva Yotova, aka Dara and representing Bulgaria with the song 'Bangaranga', performs after winning the final of the Eurovision Song Contest 2026 (ESC) at Wiener Stadthalle in Vienna, Austria on May 16, 2026.
Bugari su u nedjelju proslavili prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu pripremajui se za doček izvođačice Dare koja je trijumfirala svojom zaraznom, popularnom i optimističnom plesnom pjesmom "Bangaranga".

Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku, a očekuje se da će izvođačica kasnije u nedjelju doputovati natrag u Bugarsku.

Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga.

Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova-Chamova na platformi X je napisala da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske i kako je njezina pobjeda dokaza da "talent, hrabrost i naporan rad" mogu pridonijeti ostvarenju svakog cilja.

I dok se svijet bori s neizvjesnošću, ratom i sve većom inflacijom, Dara je rekla da je "Bangaranga tiha vjera u to da će sve biti u redu".

"Nitko nije vjerovao da možemo pobijediti, da Bangaranga može pobijediti i da sam večeras dobila ljubav svih žirija i čitave publike. Osjećam se kao u snu. Ne znam snivam ili je to ipak stvarnost?" rekla je na konferenciji za novinare.

Njezina domovina, članica Europske unije, izlazi iz godina političke nestabilnosti i početkom ove godine postigla je još jednu prekretnicu postavši članicom eurozone.

