Bugarska slavi trijumf na Eurosongu: "Nitko nije vjerovao da možemo pobijediti"

Bugari su u nedjelju proslavili prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu pripremajui se za doček izvođačice Dare koja je trijumfirala svojom zaraznom, popularnom i optimističnom plesnom pjesmom "Bangaranga".
Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku, a očekuje se da će izvođačica kasnije u nedjelju doputovati natrag u Bugarsku.
Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga.
Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova-Chamova na platformi X je napisala da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske i kako je njezina pobjeda dokaza da "talent, hrabrost i naporan rad" mogu pridonijeti ostvarenju svakog cilja.
I dok se svijet bori s neizvjesnošću, ratom i sve većom inflacijom, Dara je rekla da je "Bangaranga tiha vjera u to da će sve biti u redu".
"Nitko nije vjerovao da možemo pobijediti, da Bangaranga može pobijediti i da sam večeras dobila ljubav svih žirija i čitave publike. Osjećam se kao u snu. Ne znam snivam ili je to ipak stvarnost?" rekla je na konferenciji za novinare.
Njezina domovina, članica Europske unije, izlazi iz godina političke nestabilnosti i početkom ove godine postigla je još jednu prekretnicu postavši članicom eurozone.
