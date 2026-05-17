Oglas

intenzivna potraga za ubojicom

Drniš pod opsadom, gradonačelnik: Neće biti nastave u školama i vrtićima

author
N1 Info
|
17. svi. 2026. 21:38
>
22:09
17.05.2026., Drnis - Muskarac je pucanjem iz vatrenog oružja u subotu navecer na terasi obiteljske kuce ustrijelio 19-godisnjeg hrvatskog drzavljanina koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija potvrdio je da je danas posjetio neutješnu obitelj ubijenog mladića, i to u pratnji ravnatelja škole te klupskog trenera

Oglas

"Pa iskreno, još jednom iskrena sućut obitelji. Posjetili smo obitelj zajedno s ravnateljem škole, u kojoj je nekada bio, i trenerom, jer je mladić bio i vrhunski sportaš u našem košarkaškom klubu DOŠK. Osvajali su prva mjesta i ovo je veliki potres za naš grad, velika tragedija. Jedan miran grad koji je došao na stranice danas crne kronike", izjavio je gradonačelnik Dželalija za Dnevnik Nove TV.

Budući da je opasni i naoružani ubojica već gotovo 20 sati u bijegu, lokalne vlasti ništa ne prepuštaju slučaju kada je u pitanju sigurnost djece. Gradonačelnik je izvijestio kako je donio službenu odluku da sutra, u ponedjeljak, zatvori vrata svih ustanova predškolskog odgoja. Istovremeno, odlukom šibensko-kninskog župana, sutra se u potpunosti otkazuje nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Drniša.

S obzirom na to da na drniškim ulicama vrije opravdani gnjev građana koji otvoreno optužuju institucije za nerad – jer je ubojica već odležao kaznu za ubojstvo djevojke iz devedesetih, a prošle mu je godine ponovno nađeno ilegalno oružje zbog kojeg je čekao suđenje na slobodi.

Gradonačelnik Dželalija je pojasnio da u gradsku upravu nikada nisu zaprimljene nikakve službene prijave o agresivnom ili ugrožavajućem ponašanju Kristijana Aleksića. Potvrdio je da je ubojica bio evidentiran u sustavu isključivo kao korisnik socijalne skrbi. Prema njegovim riječima, Grad se prema njemu ponašao strogo sukladno zakonskim okvirima te nisu postojale nikakve pravne prečace ni prepreke na temelju kojih bi lokalna samouprava mogla samostalno djelovati ili ga izolirati.

Drniš pod opsadom

Kako javlja Dalmatinski portal, svi ulazi i izlazi iz Drniša trenutno su pod potpunom policijskom blokadom. Policijski službenici zaustavljaju svako pojedino vozilo i od vozača zahtijevaju otvaranje prtljažnika, dok se intenzivna potraga za odbjeglim ubojicom nastavlja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
drniš tomislav dželalija ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ