FOTO / Policija privela Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka

Policijski službenici oko 10:30 sati Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, prevezen je u šibensku policiju na daljnje postupanje. Tijekom dana biti će predan pritvorskom nadzorniku u Šibeniku.

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", izvijestila je jutros policija.

Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, a grad je od tad bio pod policijskom opsadom.

