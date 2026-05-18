FOTO / Policija privela Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka

Policijski službenici oko 10:30 sati Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, prevezen je u šibensku policiju na daljnje postupanje. Tijekom dana biti će predan pritvorskom nadzorniku u Šibeniku.
"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", izvijestila je jutros policija.
Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M.
Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, a grad je od tad bio pod policijskom opsadom.
