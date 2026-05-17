'A TEK DO MALTE...'
"Putovao sam autobusom iz Zagreba u Krk. Manje košta duži put s presjedanjem, nego izravna linija"
Putovanja javnim međugradskim prijevozom u Hrvatskoj često zalaze u sferu neobičnog, skoro apsurdnog, naročito kada se putuje nekim linijama Hrvatskih željeznica. No i drugi međumjesni prijevozi imaju svojih neobičnosti.
Na jednu takvu skrenuo nam je pažnju Bojan iz Zagreba koji često putuje u Krk na istoimenom otoku. Tamo inače putuje automobilom no prošlog je tjedna odlučio ići autobusom.
Dvije su mogućnosti putovanja autobusom do tamo: ići izravnom linijom iz Zagreba u Krk ili, pak, do Rijeke pa tamo presjesti u autobus za Krk. Naš je sugovornik odlučio ići ovim drugim, zaobilaznim putem preko Rijeke.
Triput kraći put, a triput skuplja karta
Prvo što ga je iznenadilo bila je cijena autobusne karte od Zagreba do Rijeke.
"Kupio sa kartu jednog prijevoznika za samo tri i pol eura, što je zaista povoljno. Ima puno dnevnih linija za Rijeku i ne koštaju sve jednako. Neke su skuplje, ima ih i preko 10 eura, što valjda ovisi o vremenu polaska", kazao je.
Kada je stigao u Rijeku, uslijedilo je drugo iznenađenje.
"U Rijeci sam kartu do Krka platio 10 i pol eura. Triput skuplje nego od Zagreba do Rijeke."
Drugim riječima, iako je put od Zagreba do Rijeke triput duži, oko 150 kilometara, karta od Rijeke do Krka, što je udaljenost od 50-ak kilometara, košta triput više.
ChatGPT kaže: mostarina. A ona se više ne plaća
Zbunjen time, putem do Krka upitao je ChatGPT na svome mobilnom telefonu zašto autobusna karta od Rijeke do Krka košta više nego karta od Zagreba do Rijeke. Dobio je odgovor da je to vjerojatno zbog cijene mostarine na Krčkom mostu.
Ali mostarina se ne naplaćuje od lipnja 2020. godine pa je i taj odgovor ostavio našeg čitatelja zbunjenog.
Treće što ga je iznenadilo u vezi tog putovanja bile su cijene karata za izravnu autobusnu liniju Zagreb - Krk.
"Putujem li izravno iz Zagreba u Krk, karta košta 25 eura, što je 80 posto skuplje nego ovako kako sam išao s presjedanjem u Rijeci", rekao nam je.
Jeftinije do Malte izvan sezone
No i to nije sve na što nam je skrenuo pažnju ovaj Zagrepčanin.
"Za dvadesetak eura mogu s niskotarifnom aviokompanijom odletjeti iz Zagreba na Maltu. Jeftinije nego autobusom do Krka", kaže.
Doduše, te su cijene avionskih karata do Malte vrijedile donedavno. Sada u svibnju avionska karta od Zagreba do Malte ipak je nešto skuplja - 34 eura. Desetak eura više nego izravna autobusna do Krka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
