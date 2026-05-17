"Baš ni jedan bod Hrvatskoj…Jako čudno!“ Oglasila se članica žirija Srbije o glasanju na Eurosongu

Pjevačica i skladateljica Aleksandra Kovač, koja je ove godine predsjedala stručnim žirijem Srbije na Eurosongu, oglasila se na Instagramu nakon brojnih kritika jer je žiri Hrvatskoj dao 0 bodova, dok joj je publika dodijelila 12.
Aleksandra Kovač na toj je društvenoj mreži istaknula da se članovi žirija nisu bavili „jeftinom politikom“.
„Inzistirala sam da moje kolege i ja glasamo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani stručno ocjenjivati pjesme i izvođače, a ne baviti se jeftinom politikom.“
Dodala je i da je svaki član žirija glasao neovisno, bez međusobnog dogovaranja.
Međutim, u komentarima ispod njezine objave brojne su negativne reakcije.
„Bolje recite da ste glasali politički, ovako ispada da ste nestručni“, napisala je jedna osoba.
„Kako bi glasovi izgledali da ste glasali politički?“, upitala je druga.
„Ja vas, Aleksandra, jako cijenim kao umjetnicu i slušam vaše pjesme. Kao netko tko dolazi iz Bosne i Hercegovine, a Srbin je po nacionalnosti, mogao bih ‘držati’ vašu stranu priče. Ali, ako ćemo iskreno, mislim da je Hrvatska definitivno zaslužila bodove, možda ne 12, ali sigurno ne 0. I iako nisam glazbeno obrazovan, ne vidim u čemu je ‘umjetnička’ kvaliteta grčke pjesme da je dobila 12. To je moje mišljenje na koje imam pravo“, stoji u jednom komentaru.
„Nije mi jasno da Hrvatska nije dobila ni jedan jedini bod, a oni su nama dali 12. Mislim da nije fer i korektno s obzirom na to da je naš žiri bio sastavljen od vrhunskih umjetnika i bivših sudionika Eurosonga“, još je jedna od reakcija.
Mnogi ističu da im nije jasno kako je Hrvatska od stručnog žirija dobila 0 bodova.
„Hrvatskoj nula, pobogu…“, „Nije mi jasno da Hrvatska nije dobila ni jedan jedini bod, a oni nama 12. Mislim da nije fer i korektno s obzirom na to da je naš žiri bio sastavljen od vrhunskih umjetnika i bivših sudionika Eurosonga“, „Zar doista mislite da je grčka pjesma najbolja?! Samo bih napomenuo da vas osobno iznimno cijenim kao umjetnicu“, „Ali baš ni 1 bod Hrvatskoj… Jako čudno!“, može se pročitati ispod objave Aleksandre Kovač.
