Oglasile se Lelekice nakon finala: Evo što su poručile

Grupa Lelek nakon finala Eurosonga 2026., emotivnom se objavom na Instagramu zahvalila fanovima na ogromnoj podršci tijekom cijelog eurovizijskog putovanja.
Oglas
''Kako pronaći riječi za svu ljubav koju ste nam pružili na ovom ludom putovanju...'', napisale su članice grupe uz emotivne fotografije s eurovizijske pozornice.
"Ponosno smo cijeloj Europi ispričale priču o hrabrosti, borbi, identitetu i važnosti žene u društvu. Na pozornici smo vam ponudile svoje srce, hvala vam što ste ga tako divno prihvatili u svoja njedra. Dali ste važnost našem radu, našim snovima i svemu što LELEK predstavlja", poručile su.
Dodale su i kako se nadaju da će njihov nastup ostati dio publike jednako kao što će podrška fanova zauvijek ostati dio njihova puta.
''Nadamo se da će ovaj nastup i njegova poruka ostati dio vas, kao što će vaša podrška zauvijek ostati urezana u duh Andromede. Dobrodošli u Lelek!'', zaključile su.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas