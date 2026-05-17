ubio mladog dostavljača
FOTO, VIDEO / Traje potraga u Drnišu: Policija s dugim cijevima i helikopterima traži ubojicu. Pripremao se za bijeg?
Specijalne policijske snage pokušavaju ući u trag 50-godišnjaku koji je usmrtio 19-godišnjeg dostavljača pizze.
Jake policijske snage, predvođene pripadnicima Specijalne policije, zasad neuspješno, pokušavaju ući u trag 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću iz Drniša, kojega traže zbog ubojstva 19-godišnjega dostavljača pizze, u kojega je Aleksić u subotu, oko 23 sata, na terasi svoje obiteljske kuće ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, piše Slobodna Dalmacija.
Kako s terena javlja reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić, policija od jutra osigurava lokaciju u najjačim snagama, naoružana dugim cijevima. Nebo iznad Drniša cijeli dan nadlijeće policijski helikopter, a u zrak su podignuti i dronovi. Potraga se u ovim trenucima preusmjerila na rubna područja grada, okolna sela i nepristupačne šumske predjele Promine, kamo je bjegunac navodno pobjegao.
Blokirano šire područje grada
Policija je blokirala šire područje grada Drniša, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom pa ga policija pokušava locirati uz pomoć dronova.
Kako neslužbeno doznaju iz SD, drniški maturant uskočio je preko vikenda odraditi smjenu dostave za jednu drnišku pizzeriju, umjesto svoga prijatelja koji je imao neke druge obveze.
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kada je Aleksić naručio da mu donesu pizzu, s obzirom na to da su ga se u Drnišu svi bojali i izbjegavali ga, jedan od dostavljača, koji je prvi trebao ići na dostavu, rekao je da mu je nelagodno i da on ne bi išao. Tada mu je 19-godišnjak navodno kazao da će ići zajedno i da neće biti problema.
Nije točno poznato što se dogodilo u trenutku kada su dvojica dostavljača došla do Aleksićeve kuće, no činjenica je da je sada nažalost pokojni drniški maturant izišao iz vozila i krenuo prema stanu u Aleksićevoj obiteljskoj kući.
Tada su odjeknuli hici, mladić je pao pogođen, a drugi je stisnuo gas i u panici pobjegao. Odmah nakon toga obaviještena je policija, koja je započela intenzivnu potragu.
Kristijan Aleksić je 2002. na Županijskom sudu u Splitu osuđen na 12 godina zatvora zbog teškog ubojstva Marijane Sučević (24) u svibnju 1994. godine.
Pripremao se za bijeg?
Među mještanima su se pojavile iznimno uznemirujuće informacije koje bacaju novo svjetlo na stravičan zločin. Naime, Aleksić je nekoliko dana prije ubojstva viđen u lokalnoj trgovini kako kupuje veće količine konzervi i pašteta, piše Dnevnik.hr.
Sve upućuje na to da je ubojica unaprijed radio zalihe hrane, svjestan da ga nakon krvavog pira čeka dugotrajno skrivanje u gustim i nabujalim drniškim šumama.
Policija objavila sliku osumnjičenog
Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192, poručili su iz policije pa dodali:
Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese [email protected].
Drniški gradonačelnik poslao poruku
"A što da vam kažem? Tragedija, velika tragedija, za obitelj, za sve nas, za Drniš, jedan miran grad koji je došao na naslovnice crne kronike. Potreseni smo svi, uznemireni, helikopter kruži nad gradom, građani u panici zovu i nas, smirujemo ih koliko možemo i pozivamo da ostanu u svojim kućama dok policija i nadležne službe rade svoj posao", kazao je, drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija za SD, u nedjelju prijepodne, noć nakon ubojstva.
S obzirom da su građani u prvim reakcijama nakon ubojstva bili ogorčeni, govoreći kako je ubojica već dulje vrijeme u Drnišu izazivao strah i javno govorio da će (još) nekoga ubiti, pitali smo gradonačelnika je li o tome imao ikakvih saznanja.
"Mi, službeno, nismo imali nikakvih, a o tome je li imao netko drugi, službe, o tome ne mogu govoriti jer ne znam. Ne bih u ovom trenutku ni spekulirao o tome, bit će za to vremena kasnije, zasad je najvažnije da se ovo opsadno stanje okonča. Nažalost, jedan mladi život je izgubljen, tu obitelj vrijednih i uspješnih ljudi i osobno poznajem... Tragedija, velim, ne znam što da kažem", kazao je Dželalija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare