odnos politike i publike

Lelekice reagirale na glasanje Srbije: "Srednji prst svemu što nas razdvaja"

17. svi. 2026. 22:18
Nakon finala Eurosonga 2026. i burnih reakcija na bodovanje između Hrvatske i Srbije, oglasile su se članice grupe Lelek.

Lelekice su u Instagram storyju podijelile pjesmu 'Kraj mene' srpskog benda Lavina te fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije. Upravo su gledatelji u obje zemlje jedni drugima dali maksimalnih 12 bodova, što je u suprotnosti s odlukom srpskog žirija.

Lelekice su uz objavu poslale jasnu poruku o odnosu politike i publike.

"Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su.

