usmrtio dostavljača
Novi detalji ubojstva mladića u Drnišu. Noć prije snimljen na pazaru
Policija i dalje intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, koji je sinoć na terasi obiteljske kuće ubio dostavljača pizze.
Kako neslužbeno doznaje Ana Raić za Index, Kristijan Aleksić u njega je ispalio desetak metaka. Dostavu je prema informacijama prvo htio obaviti njihov šef, no mladi dostavljači su rekli da će oni otići. Ubijeni mladić odnio je hranu, dok je drugi dostavljač pobjegao nakon pucnjave te je nazvao policiju.
Aleksić je, prema neslužbenim informacijama, oko 3 sata u noći snimljen na pazaru u Drnišu. Navodno se nakon toga uputio prema selima dijelu grada Varoš i selu Lišnjak na Promini.
Mještani tvrde da je godinama izazivao strah
Mještani s kojima smo razgovarali tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah u gradu. Prema njihovim riječima, govorio je da će "ubiti cijeli grad" te je navodno imao i popis ljudi koje planira ubiti.
Jedan od mještana rekao nam je da je i Aleksićev brat za njega govorio da je "čisto zlo".
Policija je ranije objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružana vatrenim oružjem. Ako ga vide, građani se trebaju skloniti i odmah nazvati 192.
U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika, uključujući specijalce, helikopter i dronove.
