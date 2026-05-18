"PROTUIZRAELSKI PREDSJEDNIK"
Times of Israel: Zoran Milanović već sedam mjeseci odbija potvrditi novog izraelskog veleposlanika
Izraelski mediji u ponedjeljak su objavili da predsjednik Zoran Milanović već sedam mjeseci odbija potvrditi veleposlanika te države
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, "poznat po protuizraelskim stavovima", već sedam mjeseci odbija potvrditi imenovanje novog izraelskog veleposlanika u Zagrebu zbog političkog sukoba s desnom Vladom premijera Andreja Plenkovića, piše Times of Israel.
Pozivaju se na pisanje izraelskog portala Ynet, koji je objavio kako je Nissan Amdur, još u studenome odabran za nasljednika aktualnog veleposlanika Garyja Korena, po isteku njegova mandata. Amdur bi krajem mjeseca trebao stići u Hrvatsku, ali samo kao otpravnik poslova, za što nije potrebna predsjednička suglasnost.
Uredu predsjednika Milanovića poslali smo upit jesu li točne tvrdnje izraelskih medija, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.
Prvi predsjednik koji odbija stranog veleposlanika?
Prema pisanju Yneta, riječ je o prvom slučaju da hrvatski predsjednik odbije prihvatiti stranog veleposlanika, što se smatra ozbiljnim kršenjem diplomatskog protokola.
Navodi se i da Milanović blokira imenovanja nekoliko hrvatskih diplomata, uključujući novu veleposlanicu Hrvatske u Izraelu, koja bi trebala naslijediti Veselu Mrđen Korać nakon osam godina mandata.
Izvor upoznat sa situacijom izjavio je za Ynet da je riječ o “unutarnjem sukobu” između predsjednika i Vlade.
“On je problematična politička figura koja je posljednjih godina iznosila jasno protuizraelske i antisemitske izjave”, rekao je izvor za Ynet.
Sukob s Korenom
Times of Israel podsjeća da je sukob između Milanovića i izraelskog veleposlanika Korena dodatno eskalirao u ožujku, nakon što je Koren za hrvatsku agenciju HINA izjavio da bi Hrvatska trebala istražiti djelatnike iranskog veleposlanstva zbog moguće povezanosti s Iranskom revolucionarnom gardom i prikupljanjem obavještajnih podataka.
Nakon te izjave Koren je pozvan na razgovor u Ured predsjednika, a Milanović ga je optužio za “uznemiravanje” te poručio:
“Ne želimo tuđe infekcije i klice u Hrvatskoj, ni izraelske ni iranske.”
Hrvatski predsjednik ranije je optuživao Izrael za “terorizam” u Gazi i na Bliskom istoku.
Bliskost Plenkovićeve vlade s Izraelom
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar tada je na društvenoj mreži X napisao da je Milanovićeva retorika “neprihvatljiva”, dodajući da njegov “jezik mržnje prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup”.
Istodobno, odnosi hrvatske Vlade i Izraela ostali su bliski.
Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić u veljači je službeno posjetio Izrael, gdje je zahvalio ministru obrane Israelu Katzu na odobrenju izvozne dozvole za sustav zaštite tenkova TROPHY te izrazio želju za jačanjem suradnje između dviju država.
Times of Israel podsjeća kako je Milanović tada osudio posjet, kritizirajući “neprihvatljivo ponašanje izraelske vojske” i ponovio da je naredio prekid obrambene suradnje s Izraelom.
Zoran Milanović predsjednik je Hrvatske od 2020. godine i dolazi iz SDP-a, dok Vladu vodi HDZ premijera Andreja Plenkovića, podsjeća Times od Israel.
