Burna rasprava zbog Štandarca u Splitu. Ivošević optužio Šutu da pogoduje "liku iz stranke"

Ivo Cagalj/PIXSELL

Sjednica splitskog Gradskog vijeća u srijedu započela je raspravom o prijedlogu gradonačelnika Tomislava Šute da se dnevni red dopuni s devet novih točaka, među kojima su i one vezane uz Štandarac, čemu se dio oporbenih vijećnika usprotivio zbog 'nepoštovanja propisane procedure'.

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Šuta je među dopunama dnevnog reda predložio nekoliko točaka vezanih uz izvršenje sudske odluke o povratku Štandarca (kamenog postolja) na Pjacu te razrješenje ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra (MKC) Stefane Došen i imenovanje vršitelja dužnosti.

Obrazlažući prijedlog, rekao je da nema namjeru nastavljati sudske sporove povezane sa Štandarcem.

"Nemam namjeru kao gradonačelnik voditi nikakve sudske sporove vezane uz Štandarac. Odluka se mora izvršiti. Sudska odluka je izvan gradonačelnika i Gradskog vijeća. Štandarac je bio uklonjen bez ikakve odluke, a ja predlažem nadopunu dnevnog reda za sve ove točke", rekao je.

Ivošević Šuti: Vi ste kukavica, nije vam stigla presuda, nego vam je ovaj lic u stranci pa ćete dobiti novac za to

Vijećnik liste stranke Centar Bojan Ivošević je odgovorio da se ne radi o sudskoj presudi nego o privremenoj mjeri te ustvrdio da se točke uvrštavaju mimo redovne procedure i rada nadležne komisije.

"Nemojte se rugati gradskim vijećnicima. Stavljate točke mimo komisije. Vi ste kukavica. Nije vam stigla sudska presuda, nego vam je ovaj lik u stranci pa će dobiti novac za to", rekao je.

Vijećnik Direkta Jakov Prkić rekao je da bi pitanje Štandarca trebalo proći redovnu proceduru, a ne biti uvršteno na dnevni red tijekom sjednice.

SDP-ov vijećnik Danijel Kukoč rekao je da se načelno protivi dopunjavanju dnevnog reda na dan održavanja sjednice jer vijećnici nemaju dovoljno vremena proučiti materijale.

Pedesetak točaka dnevnog reda

Dopunjeni dnevni red prihvaćen je s 15 glasova za od 16 nazočnih vijećnika, a u tijeku su vijećnička pitanja.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se pedesetak točaka, među kojima su prijedlog odluke o zabrani prodaje alkohola nakon 21 sat tijekom ljetne sezone na području cijelog grada, sklapanje sporazuma s vlasnicima zemljišta u Zajčevoj ulici radi prometnog zahvata vrijednog nešto više od 640.000 eura te ponovno odlučivanje o razdvajanju gradskih dječjih vrtića nakon što je prethodni postupak zbog proceduralne pogreške morao biti ponovljen.

Vijećnici raspravljaju i o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom kojom bi se omogućilo postavljanje ugostiteljskih terasa uz plažu na Trsteniku i kemijskih zahoda nakon provedbe javnog natječaja, prijedlozima za postavljanje spomen-ploče na zgradi Banovine u znak sjećanja na prosvjed radnika Brodosplita 1991. godine te podizanje spomenika hrvatskim braniteljima Ivici Vuki i Dragi Jukiću u Srinjinama.

Na dnevnom redu su i izmjene pravila javne nabave radi povećanja transparentnosti, davanje suglasnosti tvrtki Split parking za provedbu projekta garaže Park & Ride na Lovrincu, Strategija zelene urbane obnove Splita do 2035. godine te raspuštanje vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora i raspisivanje izbora za 27. rujna.