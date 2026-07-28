"Ako pogledamo strukturu izdataka prosječnog kućanstva, vidimo da izdvaja 27 posto za hranu, a ona s nižim primanjima i više od 50 posto. Prosječna plaća je 1552 eura i kad pogledamo samu distribuciju, vidimo da 70 posto zaposlenih prima manje od prosječne neto plaće. Naglašavamo kao sindikat da inflacija ne pogađa sve jednako. Najviše će biti pogođena kućanstva s manjim primanjima. Kumulativni učinak je strašan. No, vidimo da se oko hrane inflacija ponešto stabilizirala, što znači da cijene ne padaju, one i dalje rastu, samo sporije. Skuplja je od Njemačke i Austrije, gdje su plaće dvostruko veće u prosjeku nego ovdje. Samim time, nažalost, morat će se ići u neke nove mjere ili intervencije."