Preokret nakon dva mjeseca pada: Industrijska proizvodnja porasla 4,3 posto

U lipnju je rast proizvodnje na godišnjoj razini zabilježen u dva od pet sektora, u proizvodnji intermedijarnih proizvoda i to za 14,8 posto, te energije za 1,2 posto. S druge strane, proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju pala je za 13,8 posto, kapitalnih proizvoda za 7,3 posto, i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,6 posto.