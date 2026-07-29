FOTO, VIDEO / Dramatično spašavanje kupača iz ogromnih valova na popularnoj plaži

Scott Vander Dussen/Instagram @santacruznow/via REUTERS

Objavljena je dramatična snimka, nastala 25. srpnja, a prikazuje kako je 16-godišnji spasilac na plaži spasio 10-godišnjeg dječaka iz golemih valova na plaži u Santa Cruzu u Kaliforniji.

Podijeli

Oglas

Dječak je sigurno vraćen na obalu i nije ozlijeđen, izvijestio je Associated Press, a prenosi Guardian.