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SANTA CRUZ

FOTO, VIDEO / Dramatično spašavanje kupača iz ogromnih valova na popularnoj plaži

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29. srp. 2026. 11:58
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Santa Cruz
Scott Vander Dussen/Instagram @santacruznow/via REUTERS

Objavljena je dramatična snimka, nastala 25. srpnja, a prikazuje kako je 16-godišnji spasilac na plaži spasio 10-godišnjeg dječaka iz golemih valova na plaži u Santa Cruzu u Kaliforniji.

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Dječak je sigurno vraćen na obalu i nije ozlijeđen, izvijestio je Associated Press, a prenosi Guardian.

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Teme
santa cruz kalifornija plaža valovi

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