Tužitelji tvrde da je Charlie Kirk ubijen zbog svojih političkih stavova

Među njima je i tekstualna poruka koju je Robinson navodno poslao Twiggsu nakon pucnjave, u kojoj je napisao da mu je "dosta (Kirkove) mržnje" te da se "neka mržnja ne može riješiti pregovorima". Tužitelji su spomenuli i poruke ugravirane na mecima pronađenima u navodnom oružju ubojstva, među kojima je i ona koja glasi: "Hej fašistu, hvataj."