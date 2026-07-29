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Tužitelji tvrde da je Charlie Kirk ubijen zbog svojih političkih stavova
Tužitelji tvrde da je Tyler Robinson, optužen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, napad počinio zbog Kirkovih političkih stavova, uključujući njegova protivljenja istospolnim brakovima i pravima transrodnih osoba.
Tyler Robinson, muškarac optužen za ubojstvo Charlieja Kirka, ciljao je desničarskog aktivista zbog njegovih političkih uvjerenja, tvrde tužitelji. Kao jedan od razloga naveli su Kirkove stavove protiv istospolnih brakova i prava transrodnih osoba.
Komentari tužitelja u sudskim dokumentima dosad su najdetaljnije objašnjenje navodnog motiva za pucnjavu na Kirka, saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja se dogodila 10. rujna 2025. na sveučilištu u Utahu.
Odvjetnici okruga Utah pozvali su se na pismo Kirkova prijatelja, uvršteno među dokaze, u kojem se navodi da je cilj aktivista bio promicanje konzervativnih vrijednosti. Među njima je i njegovo uvjerenje da je "eksperimentiranje sa seksualnim/rodnim identitetom grešno" te da je "heteroseksualnost unutar granica braka jedini krepostan obrazac seksualnosti", piše Reuters.
'Charlie Kirk mu je bio meta zbog političkog izražavanja'
Tužitelji smatraju da pismo Davida Engelhardta, člana odbora Kirkove organizacije Turning Point USA, pokazuje kako Kirk nije predstavljao samo "vjerski pokret", već i "politički pokret protiv istospolnih brakova te prihvaćanje i prilagođavanje transrodnosti, homoseksualnosti i seksualnog eksperimentiranja".
Ustvrdili su i da je Robinsonov način života bio suprotan Kirkovim vjerskim i političkim stavovima te da je 23-godišnjak aktivista odabrao kao metu zbog njegova "političkog izražavanja".
"Indikativni dokazi da je optuženik ciljao g. Kirka zbog optuženikovog uvjerenja ili percepcije političkih uvjerenja g. Kirka su ogromni", naveli su tužitelji u pisanom obrazloženju u kojem objašnjavaju zašto smatraju da postoji dovoljno dokaza za suđenje Robinsonu za Kirkovo ubojstvo.
Robinsonov odvjetnik Richard Novak na sudskom ročištu 9. srpnja rekao je da Engelhardtovo pismo ne pruža nikakav dokaz da se Robinson protivio Kirkovim političkim ili vjerskim stavovima niti otkriva nešto o njegovu mentalnom stanju.
Ubojica navodno partneru napisao: Dosta mi je Kirkove mržnje, neka se mržnja ne može riješiti pregovorima
Tužitelji su također naveli da je Robinson u vrijeme pucnjave bio u vezi sa svojim cimerom Lanceom Twiggsom, koji je istraživao promjenu spola.
Twiggs je u razgovoru s tužiteljima u travnju rekao da je s Robinsonom počeo vezu nakon što su se upoznali 2023. godine. U snimci prikazanoj na sudu Twiggs nije spominjao pitanje roda te je rekao da su on i Robinson prvi put razgovarali o Kirku tek nakon pucnjave.
Tužiteljstvo je iznijelo niz dokaza za koje tvrdi da pokazuju kako je Robinson navodno ciljao Kirka zbog njegovih političkih stavova.
Među njima je i tekstualna poruka koju je Robinson navodno poslao Twiggsu nakon pucnjave, u kojoj je napisao da mu je "dosta (Kirkove) mržnje" te da se "neka mržnja ne može riješiti pregovorima". Tužitelji su spomenuli i poruke ugravirane na mecima pronađenima u navodnom oružju ubojstva, među kojima je i ona koja glasi: "Hej fašistu, hvataj."
Obrana ima rok do 18. kolovoza za predaju pisanih argumenata kojima će obrazložiti zašto smatra da nema dovoljno dokaza za pokretanje suđenja Robinsonu. Sudac Okružnog suda Utaha Tony Graf o tom će pitanju održati ročište 1. rujna.
Robinson se nalazi u pritvoru od uhićenja, a optužbu za sada još nije priznao niti je izjasnio svoju krivnju.
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