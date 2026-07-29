MARJAN PIPENBAHER
Glavni projektant Pelješkog mosta za N1: Učinjene su neke greške, ali budimo realni - građevinarstvo nije apoteka
N1 Hrvatska
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29. srp. 2026. 12:53
| Novi dan
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Samo četiri godine nakon otvorenja Pelješki most bit će saniran zbog pukotina nastalih u betonu na potpornim stupovima. Budući da je turistička sezona u jeku, Hrvatske ceste najavile su početak sanacije za listopad.
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