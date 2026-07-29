Policija sumnjiči Poljaka za tri kaznena djela u Međugorju: Evo kolika mu kazna prijeti

Očišćen je i saniran vanjski oltar crkve sv. Jakova koji je počinitelj u ranim jutarnjim satima polio zapaljivom tekućinom i zapalio. Manje od 15 sati nakon napada prostor ispred oltara ponovno je bio ispunjen hodočasnicima. Ondje je u utorak navečer održan redoviti molitveni program, a tako je nastavljeno i danas.