Porezna objavila podatke: Evo koliko se potrošilo u odnosu na prošli petak i onaj prije bojkota

Robert Anic/PIXSELL

Prema podacima Porezne uprave (PU), broj računa izdanih u trgovini na malo u petak od 0,00 do 15,00 sati, za 25 posto je veći nego u prošli petak kada se također provodio bojkot, a ukupni iznos izdanih računa za 37 posto veći, međutim, u odnosu na petak 17. siječnja, kada nije bilo bojkota, broj računa manji je za 15, a iznos za 20 posto.

Priopćenje Porezne uprave prenosimo u cijelosti:

​”Zbog velikog interesa javnosti Porezna uprava objavljuje usporedne podatke o potrošnji koji su prijavljeni u sustav fiskalizacije. Podaci se odnose na potrošnju od 00:00 do 15:00 sati za protekla 4 petka i to za Sve djelatnosti i Djelatnost G-47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla​.​

Gdje je bojkot prošlog petka bio najjači, a gdje se najviše ispuhao? Provjerite stanje u svom gradu

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 16% dok je iznos računa također veći za 17%. Nadalje, u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 29% dok je iznos računa također veći za 30%.

Dok je u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 9% dok je iznos računa također manji za 10%.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 25% dok je iznos računa također veći za 37%. Nadalje, u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 48% dok je iznos računa također veći za 58%.

Dok je u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 15% dok je iznos računa također manji za 20%.”

