"Želimo razvijati suradnju"
Macron u Podgorici: Crna Gora ima snagu čuvati svoj identitet i suverenitet
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da je Crna Gora uspjela provesti važne reforme s europskom odlučnošću te ocijenio da to predstavlja veliku priliku za Europu.
Oglas
„Želimo ambiciozno razvijati suradnju i prijateljstvo s Crnom Gorom. Potpisat ćemo vrlo važne sporazume koji će nam omogućiti da, zajedno s našim agencijama i ministarstvima, pretvorimo u konkretne projekte suradnju u području energetike, obrane i izgradnje bolnice, kao i kroz centar za razvoj kibernetičkih kapaciteta u Podgorici“, rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za medije s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.
Dodao je da mu je čast boraviti u Crnoj Gori, naglašavajući važnost suradnje dviju zemalja i održavanja predstojećeg samita EU-a i Zapadnog Balkana u Tivtu, prenosi RTCG.
Macron je ocijenio da je „velika prilika za Europu imati mladu državu koja razumije da suverenitet ide ruku pod ruku s članstvom u Europskoj uniji“ te dodao da Crna Gora ima snagu „čuvati svoj identitet i suverenitet, što se posebno cijeni“.
Istaknuo je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pruža podršku njezinu europskom putu.
Odgovarajući na pitanja novinara, Macron je izrazio sućut Srbiji povodom vijesti da je srpski vojnik poginuo u Libanonu u misiji pod francuskim vodstvom.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da je Macronov posjet od posebnog državnog značaja te da predstavlja potvrdu prijateljstva između dviju zemalja.
„Vaš posjet dolazi u trenutku kada Crna Gora učvršćuje svoj međunarodni ugled i ostaje pouzdan europski partner. Naš cilj da postanemo članica Europske unije 2028. godine ne ostvaruje se riječima, nego radom. Uvjeren sam da ćemo taj cilj, uz prijateljstvo i potporu Francuske i predsjednika Macrona, ostvariti“, rekao je Milatović.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas