Macron u Podgorici: Crna Gora ima snagu čuvati svoj identitet i suverenitet

„Želimo ambiciozno razvijati suradnju i prijateljstvo s Crnom Gorom. Potpisat ćemo vrlo važne sporazume koji će nam omogućiti da, zajedno s našim agencijama i ministarstvima, pretvorimo u konkretne projekte suradnju u području energetike, obrane i izgradnje bolnice, kao i kroz centar za razvoj kibernetičkih kapaciteta u Podgorici“, rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za medije s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.