POLITIČKA ANALIZA
Korljan za N1: Golob nije ispunio očekivanja, Janšin povratak rezultat je razočaranja birača
Slovenija dobiva novu vladu predvođenu Janezom Janšom, koji se četvrti put vraća na premijersku dužnost. Nakon četiri godine vlasti Roberta Goloba i njegove lijevo-centrističke koalicije, slovenski birači odlučili su povjerenje dati desnom centru.
O razlozima političkog preokreta, stanju u slovenskom društvu te mogućim promjenama u unutarnjoj i vanjskoj politici našoj Hanan Nanić je govorio politički komentator i podcaster Antiša Korljan.
Prema njegovoj ocjeni, Janšin povratak na vlast prije svega je posljedica neuspjeha Golobove vlade da ispuni očekivanja s kojima je došla na vlast nakon izbora 2022.
"Robert Golob i njegova koalicija dobili su povijesno snažan mandat, ali nisu uspjeli ostvariti velik dio onoga što su najavljivali. Javnost je očekivala reforme zdravstvenog i mirovinskog sustava, a mnogi su ostali razočarani rezultatima", rekao je Korljan.
Podsjetio je da je Golob na vlast došao u razdoblju nakon pandemije koronavirusa, kada je velik dio birača želio promjenu nakon mandata Janeza Janše.
"Tadašnja Janšina vlada percipirana je kao vrlo autoritarna tijekom pandemije, što je Golobu otvorilo prostor za veliki izborni uspjeh. Međutim, očekivanja su bila izrazito visoka, a dio njih pokazao se nerealnim", smatra Korljan.
Dodaje da je problem bio i u načinu vođenja politike.
"Golob je često komunicirao impulzivno i davao obećanja bez dovoljno promišljanja o njihovim financijskim posljedicama. Kada se obećanja ne ispune, rezultat je razočaranje birača", kaže.
"Slovensko društvo ostaje duboko podijeljeno"
Korljan smatra da izborni rezultat ne znači promjenu političkih uvjerenja birača, nego prije svega mobilizaciju postojećih političkih blokova.
"Slovensko društvo nije podijeljeno samo tijekom jednog mandata. Ta podjela postoji trajno. Dnevna politika koristi je za vlastite interese, ali ne radi dovoljno na pronalaženju zajedničkog puta", rekao je.
Prema njegovim riječima, prijelaza birača između lijevog i desnog političkog bloka ima vrlo malo.
"Ne govorimo o tome da netko tko je glasao za Goloba danas glasa za Janšu. Ta dva politička tabora ostaju vrlo jasno razdvojena", istaknuo je.
Dodaje kako Sloveniji nedostaje snažna centristička politička opcija koja bi mogla povezati dva politička pola.
"Nedostaje politička snaga koja bi tražila zajednički nazivnik i točke oko kojih bi oba dijela društva mogla surađivati", smatra.
Moguće promjene u odnosu prema Izraelu i Palestini
Govoreći o vanjskoj politici, Korljan očekuje određeni zaokret u odnosu na pristup koji je imala Golobova vlada.
"Vrlo je izgledno da će Janšina vlada pokazivati više simpatija prema izraelskoj strani nego što je to bio slučaj dosad", rekao je.
Istodobno upozorava na problem čestih promjena političkog smjera između različitih vlada.
"U Sloveniji često mijenjamo kurs iz mandata u mandat. Danas imamo jednu vanjskopolitičku orijentaciju, sutra drugu. Takve odluke imaju i simboličku vrijednost za društvo, a često se donose bez dovoljno promišljanja", smatra.
Po njegovu mišljenju, takve promjene stvaraju dojam nedostatka dugoročne strategije.
"Svaka nova vlada često nastoji poništiti ono što je radila prethodna. To troši vrijeme, energiju i novac te smanjuje učinkovitost državnog aparata", rekao je.
Oštrija migracijska politika
Među konkretnijim potezima nove vlade Korljan očekuje promjene u migracijskoj politici.
"Janšina vlada već je najavila stroži pristup migracijama. Možemo očekivati vraćanje migranata u zemlje iz kojih su došli u Sloveniju, što bi moglo otvoriti određene napetosti u odnosima s državama regije", kazao je.
Kada je riječ o odnosima sa susjednim zemljama, smatra da je za ozbiljnije procjene još prerano.
"Janša i hrvatski premijer Andrej Plenković pripadaju istoj političkoj obitelji unutar Europske pučke stranke, pa je za očekivati nastavak suradnje. Za procjenu odnosa s ostalim državama ipak će trebati pričekati prve konkretne poteze nove vlade", rekao je.
Podsjetio je i da će funkciju ministra vanjskih poslova preuzeti diplomat s iskustvom rada u Sjedinjenim Američkim Državama.
"Dajmo novoj vladi stotinu dana pa ćemo vidjeti što se u praksi može očekivati", poručio je.
"Očekujem nastavak ideoloških sukoba"
Ipak, Korljan nije optimističan kada je riječ o smirivanju političkih podjela u Sloveniji.
"Iz iskustva prethodna tri Janšina mandata bojim se da nije previše naučio iz antagonizama koje su oni proizveli u društvu", rekao je.
Sukobi oko ideoloških tema
Očekuje nastavak političkih i ideoloških sukoba koji su obilježili i ranija razdoblja Janšine vlasti.
"Mislim da ćemo ponovno gledati sukobe oko ideoloških tema koje građanima ne donose bolji život. Očekujem i nastavak sukoba s medijima te rasprava o upravljanju medijskim sustavom", kazao je.
Što se gospodarstva tiče, smatra da manevarski prostor slovenske vlade nije velik.
"Slovenija je relativno malo gospodarstvo, snažno povezano s europskim i svjetskim tržištima. Zbog toga mogućnosti samostalnog utjecaja na gospodarska kretanja nisu velike", zaključio je Korljan.
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