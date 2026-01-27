Senzori za potrese otkrili nešto sasvim novo, a na Zemlju dolazi iz svemira

"Budući da ti objekti nužno ponovno ulaze u atmosferu nadzvučnim brzinama, ako najveći fragmenti udare u tlo, to će se dogoditi prije nego što njihovi zvučni udari budu detektirani", napisali su istraživači. "Ipak, detekcija i praćenje seismoakustičkim metodama omogućuju brže i preciznije lociranje krhotina na tlu nego što bi to inače bilo moguće."