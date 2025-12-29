Može li se u Hrvatskoj naći posao za više od 1400 eura? "Sramota me ovo napisati kad vidim..."

Iako su se u komentarima našle i plaće od 850 eura za administratora ili oko 800 eura za zaštitara, mnogi su primijetili da su se u raspravu većinom uključili oni s višim primanjima, pogotovo iz IT sektora. "Svaki put sve isto kad se pita kolike su vam plaće, samo se javljaju inženjeri, razni stručnjaci i ostali biznismeni. Medijalna plaća u Hrvatskoj je 1250 eura. Većina ljudi radi sa strane nešto ili preživljava iz mjeseca u mjesec", istaknuo je jedan korisnik. Službeni podaci pokazuju da je medijalna neto plaća u Hrvatskoj, ona koju prima "običan" radnik, znatno niža od prosjeka i iznosi oko 1250 eura. To znači da polovica zaposlenih u državi zarađuje manje od tog iznosa, što je daleko od slike koja se stječe čitanjem komentara na Redditu.