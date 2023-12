Rast mirovina: Ovoliko bi novca u 2024. godini trebali dobiti njemački umirovljenici

Podijeli :

Pixabay/Analogicus

Napokon stižu dobre vijesti za milijune umirovljenika u Njemačkoj. Prema službenoj procjeni, iduće će godine ponovno rasti mirovine.

To proizlazi iz nacrta izvješća o mirovinskom osiguranju njemačke Vlade. Koliko će točno biti povećanje mirovina u 2024. godini možete saznati u nastavku.

Povećanje mirovina 2024.: Evo koliko novca umirovljenici mogu očekivati

Svi umirovljenici mogu se veseliti malom “povećanju plaća” u 2024., budući da će se isplate mirovina povećati za 3,5 posto 1. srpnja 2024. Ova informacija proizlazi iz nacrta izvješća o mirovinskom osiguranju njemačke Vlade.

To znači da je procjena ispod razine za 2023. Mirovine su ove godine na zapadu povećane za 4,39 posto, a na istoku za 5,86 posto.

Ovom je mjerom visina mirovina u novim saveznim zemljama jednaka kao mirovine u starim saveznim zemljama, što znači da će buduća godišnja usklađivanja biti ujednačena u cijeloj Njemačkoj.

Poznat datum isplate korisnicima samo inozemnih mirovina Njemačke mirovine od 1. srpnja rastu više od očekivanja

Točna visina bit će određena tek na proljeće

Točan iznos povećanja mirovine 1. srpnja 2024. još nije konačno utvrđen, ali će biti utvrđen u proljeće iduće godine. Mirovine se usklađuju svakog ljeta uzimajući u obzir kretanja plaća u zemlji.

Procjena za iduću godinu govori da će to biti ispod razine povećanja koje je od 1. srpnja ove godine ostvarilo oko 21 milijun umirovljenika.

Hoće li mirovine rasti i u 2025. godini?

Ne, ne očekuje se sličan rast mirovina u 2025. godini. Prema riječima stručnjaka za mirovine s Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW), većem rastu mirovina uskoro će doći kraju.

Razlog tome je što više ne postoji fiksna granica visine mirovine.

Umjesto toga, u mirovinskoj formuli koristi se tzv. faktor održivosti. Zbog toga se mirovine više ne povećavaju istom brzinom kao plaće. Povećanje od preko tri ili pet posto stoga je vrlo malo vjerojatno.

Mirovina i porezi: Svakako obratite pozornost na osnovnu naknadu

Bez obzira na visinu planiranog usklađivanja mirovina iduće godine, umirovljenicima je uvijek preporučljivo pripaziti na osnovnu naknadu. Kako mirovine rastu, sve više ljudi postaje obveznik plaćanja poreza i stoga moraju podnijeti poreznu prijavu.

Mirovine se oporezuju iznad određenog iznosa, pri čemu porezno opterećenje ovisi o godini početka mirovine i osnovnom poreznom odbitku.

Osnovni dodatak povećan je ove godine s 10.347 eura na 10.908 eura, što znači da umirovljenici s godišnjom mirovinom od 10.908 eura ne moraju plaćati porez, bez obzira u kojoj godini odlaze u mirovinu.

Ministarstvo financija do 2024. planira povećati osnovicu na 11.604 eura. Ako eventualno povećanje mirovine u 2024. premaši osnovni iznos, umirovljenici bi potencijalno mogli postati obveznici poreza. To često dovodi do nezadovoljstva pogođenih jer unatoč povećanju mirovine, zapravo na kraju ne dobivaju više novca.

Rast mirovina ne bi trebala pojesti inflacija

Ekonomisti i Vlada pretpostavljaju kako će inflacija iduće godine značajno pasti i približiti se normalnoj razini od oko 2 posto godišnje. Točnije, očekuje se da će se ustaliti na 2,6 posto.

Oduzme li se prosječna razina inflacije od nominalnog povećanja mirovina, i dalje se dobiva realni rast mirovina od 0,9 posto. Možda se čini da je ovaj postotak malen, ali to je povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Mirovine su u srpnju 2023. značajno porasle – na istoku 5,86 posto, a na zapadu 4,39 posto. Ali, ovaj izuzetan rast odmah je pojela inflacija. Naime, kupovna moć još je više pala kad se uzme u obzir očekivana inflacija za ovu godinu: za 0,24 posto, odnosno 1,74 posto.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.