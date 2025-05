Podjednak broj muškaraca i žena prima ovu vrstu mirovine u iznosu od 540 do 600 eura. Točnije, 18.652 muškaraca i 18.220 žena. Starosnu mirovinu u iznosu od 270 i 340 eura prima 12.990 umirovljenika, a 19.029 umirovljenica. Zatim, onu u iznosu od 140 do 200 eura također prima puno više žena, njih 2.878, dok muškaraca manje od 1.000. Inače, prosječni iznosi starosnih mirovina kreću se od 329 pa sve do 939 eura, što prvenstveno ovisi o godinama staža, ali i plaćama.