Bliži se koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, a Vlatko Cvrtila govorio je o mogućim izazovima: "Organizatori su bili jako fascinirani brzom prodajom ulaznica i popustili su pritiscima, a da se prije toga nisu konzultirali sa sigurnosnim stručnjacima. Mi, nakon brojke, radimo sigurnosne procjene i vidimo da je to jedan veliki izazov i to u mnogim aspektima. Pitanje je ima li Zagreb kapacitete, država, treba li uključiti sposobnosti koje smo razvijali u Oružanim snagama, treba li imati bolnicu za intervencije. To je nešto što zahtijeva visoku razinu koordinacije."