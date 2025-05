Mikro-mirovine sve popularnije: Alternativa neprekidnom radu do 65. godine

Mikro-mirovine su produženi periodi odmora koje zaposlenici uzimaju tijekom karijere. Privremeni su to prekidi radnog odnosa koji omogućuju pojedincima da odmore, putuju ili se posvete učenju neke nove vještine. Takvi periodi odmora mogu trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, piše ictbussines.info. Ovaj trend posebno je popularan među pripadnicima generacije Z, a to su svi rođeni od 1995. do 2012. godine, prenosi Mirovina.hr.