Sumorne prognoze za Njemačku: Više od trećine kompanija planira otkaze

Hina
03. stu. 2025. 13:17
Njemačkim tvrtkama predstoji još jedna teška godina i otprilike trećina njih namjerava gasiti radna mjesta, utvrdio je Njemački ekonomski institut IW u najnovijem istraživanju.

Otprilike 36 posto tvrtki u najvećem europskom gospodarstvu namjerava iduće godine smanjiti broj zaposlenih, točno dvostruko više od udjela onih koje namjeravaju otvarati nova radna mjesta.

Raspoloženje je posebno sumorno u sektoru industrije, u kojem približno 41 posto anketiranih tvrtki planira smanjiti broj radnih mjesta, a tek otprilike svaka sedma tvrtka očekuje da će zapošljavati nove radnike.

Istraživanje IW-a svjedoči o ograničenom optimizmu među tvrtkama za 2026. godinu, nakon dvije uzastopne godine stagnacije aktivnosti.

Približno četvrtina tvrtki očekuje veću proizvodnju ili poslovnu aktivnost nego u 2025. dok gotovo trećina predviđa pad, pokazalo je istraživanje objavljeno u nedjelju.

Najsumornije je raspoloženje u industriji, s negativnim očekivanjima o proizvodnji u idućoj godini, zbog trgovinskih sukoba, geopolitičkih poremećaja, rizika u opskrbi sirovinama i visokih regulatornih i troškova energije i rada.

Produljena kriza također prigušuje ulaganja i istraživanje je pokazalo da trećina tvrtki planira smanjiti investicijske proračune za iduću godinu.

Veća ulaganja očekuje otprilike četvrtina ispitanika, utvrdio je institut.

Teme
Industrija Pesimizam tvrtki Smanjenje broja zaposlenih Smanjenje ulaganja njemačka otkazi

