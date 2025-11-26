Svaki četvrti Europljanin kasni s plaćanjem računa

Nakon nekoliko godina tvrdokorne inflacije i rasta troškova života, cjenovni pritisci diljem Europe popuštaju.
Ipak, unatoč poboljšanju ekonomske situacije, svaki četvrti Europljanin i dalje ne uspijeva platiti svoje račune na vrijeme, pokazalo je najnovije izvješće Intruma o plaćanju europskih potrošača, piše Euronews.
Iako je situacija bolja nego 2023. godine, kada je čak 37% građana kasnilo s plaćanjima, podatak da 24% i dalje ne podmiruje dugove u predviđenom roku otkriva duboke razlike među zemljama i društvenim skupinama.
"Vidimo jasnu podjelu između onih koji se osjećaju financijski sigurno i onih koji još uvijek žive od mjeseca do mjeseca. Mnogi potrošači ostaju u 'načinu preživljavanja', oklijevajući ulagati ili trošiti više, obilježeni godinama ekonomske neizvjesnosti", rekla je Agnieszka Kunkel, izvršna direktorica Intrum TFI-ja, prenosi Index.hr.
Stopa kućanstava koja sve naknade plaćaju na vrijeme varira od zemlje do zemlje. Španjolska i Austrija su najbolje u tom pogledu, s 83%, dok Grčka zauzima najniže mjesto sa 67%.
Trajni učinci krize troškova života
Čak 43% potrošača u Europi izjavilo je da su posljednje godine imale trajan negativan utjecaj na njihovu financijsku dobrobit, a mlađe generacije često su najviše pogođene.
Čak 63% ispitanika iz Generacije Z tvrdio je da je kašnjenje s plaćanjem računa ove godine bila redovita pojava, a ne jednokratan događaj.
Mnogi Europljani i dalje žive od danas do sutra, prema Intrumu. Samo šest od deset redovito izdvaja fond za hitne slučajeve za crne dane, dok 29% priznaje da ih izvješća o ekonomskoj nestabilnosti čine tjeskobnima.
Ovogodišnje izvješće također pokazuje promjenu u razlozima kašnjenja plaćanja. Nedostatak sredstava ponovno je postao dominantan problem, a ovaj fenomen posebno pogađa Generaciju Z. 52% ispitaika je izjavilo da je njihov glavni razlog neplaćanja bio taj što nisu imali dovoljno novca za plaćanje računa.
Dodatni teret za mlade je takozvani aspiracijski pritisak. Kako ističe Agnieszka Kunkel, društvene mreže često stvaraju nerealne standarde, potičući mlade kupce na zaduživanje kako bi držali korak sa svojim vršnjacima. Prema istraživanju, 31% kaže da ih je pokušaj repliciranja životnog stila influencera gurnuo u dug.
