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NAPUHAO 1,68 PROMILA

Pijani vozač divljao Zagrebom: Skrivio dvije nesreće i bježao pa dobio paprenu kaznu

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N1 Info
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05. lip. 2026. 10:00
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PUZ
PUZ

Zagrebačka policija privela je 32-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola izazvao dvije prometne nesreće i u oba slučaja napustio mjesto događaja.

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Nesreće su se dogodile u utorak oko 22.50 sati na području Zagreba. Vozač je najprije na prometnom čvoru Zagreb-zapad, u zoni privremene regulacije prometa na autocesti A3, neprilagođenom brzinom naletio na prometnu signalizaciju i zaštitne elemente postavljene na kolniku.

Nakon toga udaljio se s mjesta nesreće bez ostavljanja podataka o sebi i vozilu.

Vožnju je nastavio Ljubljanskom avenijom, gdje je stotinjak metara prije raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika prilikom promjene prometne trake udario u automobil kojim je upravljala 30-godišnjakinja.

Ni nakon druge nesreće nije stao niti je s drugom sudionicom razmijenio podatke.

Napuhao 1,68 promila, zaradio paprenu kaznu

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli i zaustavili u obližnjoj ulici. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio s 1,68 promila alkohola u organizmu.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. Policija je za njega tražila 30 dana zatvora i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 2.620 eura i zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

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Teme
alkoholizirana vožnja pijanstvo policija prometna nesreća vožnja pod utjecajem alkohola zagrebačka policija

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