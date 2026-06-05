FP-7.x
VIDEO / Ukrajina testirala ružičastu raketu, mogla bi oblikovati buduću obranu Europe
Ukrajinska raketa FP-7.x uspješno je završila svoj prvi potpuno navođeni let, što bi moglo predstavljati važan korak u razvoju sustava FREYJA, budućeg europskog presretača namijenjenog uništavanju balističkih projektila.
Snimka objavljena na društvenim mrežama prikazuje drugo poznato lansiranje ukrajinske balističke rakete FP-7, test koji bi mogao imati ključnu ulogu u razvoju protubalističkog sustava FREYJA za Ukrajinu i Europu.
Raketu FP-7 razvila je ukrajinska tvrtka Fire Point, a tijekom drugog testiranja ostvarila je još jedno uspješno lansiranje te prvi potpuno kontrolirani let. Videozapis je objavila tehnička direktorica tvrtke Fire Point, Iryna Terekh. Prvo testno lansiranje provedeno je krajem veljače.
Temelj za budući europski presretač
Ua najnovijem testu nije korišten standardni model FP-7, već njegova naprednija inačica FP-7.x, koja bi trebala poslužiti kao osnova za razvoj buduće rakete-presretača FREYJA, piše United24Media.
Terekh je izjavila da je FP-7.x tijekom testiranja izveo potpuno kontroliran manevarski let. Na objavljenoj snimci vidi se kako raketa nakon lansiranja korigira svoju putanju, a pretpostavlja se da je tijekom leta izvela i dodatne manevre koji nisu prikazani javnosti.
Upravo će sposobnost brzog manevriranja biti jedan od ključnih čimbenika za uspješnost budućeg sustava u presretanju balističkih projektila poput ruskog Iskandera-M. Za učinkovito uništenje balističke rakete nije dovoljno da presretač eksplodira u njezinoj blizini, već je potrebno izravno pogoditi bojevu glavu cilja.
Takav zadatak postaje još složeniji kad se cilj kreće višestruko brže od brzine zvuka i pritom izvodi vlastite manevre. Od presudne će važnosti za učinkovitost sustava FREYJA zato biti sposobnost FP-7.x da brzo mijenja smjer leta.
Neobična ružičasta boja privukla pažnju
Tijekom testiranja uočena je i zanimljiva vizualna pojedinost. Za razliku od prvog lansiranja, pojedini dijelovi rakete FP-7.x bili su obojeni ružičastom bojom.
To bi mogla biti referenca na raketu FP-5 Flamingo, također proizvod tvrtke Fire Point, koja je tijekom jednog od svojih ranijih testova bila obojena na sličan način prije nego što je službeno dobila naziv Flamingo.
Kao i u slučaju FP-5, ružičasta boja vjerojatno ima i praktičnu svrhu – olakšava vizualno praćenje projektila tijekom leta te pomaže ekipama da nakon udara lakše pronađu ostatke rakete.
Brzina do 2.000 metara u sekundi
Prema trenutačnim planovima, presretač FREYJA trebao bi razvijati brzinu između 1.500 i 2.000 metara u sekundi. Raketa će biti duga 7,25 metara, dok će promjer trupa iznositi 53 centimetra. Također, trebala bi imati konstrukciju izrađenu od kompozitnih materijala, što bi trebalo smanjiti troškove proizvodnje.
Širi sustav protuzračne i proturaketne obrane planira se graditi na postojećim tehnološkim rješenjima dostupnima u Ukrajini i Europi. Takav pristup trebao bi ubrzati razvoj i smanjiti ukupne troškove projekta, što je posebno važno u trenutku kada Ukrajina nastoji ojačati svoje protubalističke sposobnosti uslijed kontinuiranih ruskih raketnih napada.
Tvrtka Fire Point ranije je objavila da se gotovo sve komponente presretača FP-7.x, razvijenog u sklopu projekta FREYJA, proizvode u Ukrajini, čime se dodatno smanjuje ovisnost o stranim dobavljačima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare