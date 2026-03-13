Trump odlučio: Ukidamo sankcije na rusku naftu s tankera

Objava dolazi dan nakon što je američko Ministarstvo energetike reklo da će SAD pustiti 172 milijuna barela nafte iz strateških naftnih rezervi u nastojanju da obuzda vrtoglavo rastuće cijene nafte zbog rata u Iranu. To je bio dio šire obveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da pusti 400 milijuna barela nafte.