Trump odlučio: Ukidamo sankcije na rusku naftu s tankera

Sjedinjene Države su izdale 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno zadržani na moru što je, prema riječima ministra financija Scotta Bessenta, korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom protiv Irana.
Oglas
Bessent je u izjavi objavljenoj nekoliko sati nakon što su referentne cijene nafte porasle iznad 100 dolara po barelu, na najvišu razinu u gotovo četiri godine, rekao da ta mjera neće donijeti značajnu financijsku korist ruskoj vladi.
Objava dolazi dan nakon što je američko Ministarstvo energetike reklo da će SAD pustiti 172 milijuna barela nafte iz strateških naftnih rezervi u nastojanju da obuzda vrtoglavo rastuće cijene nafte zbog rata u Iranu. To je bio dio šire obveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da pusti 400 milijuna barela nafte.
Dozvola od četvrtka, koja omogućuje isporuku i prodaju ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove od 12. ožujka, ostat će važeća do ponoći po washingtonskom vremenu 11. travnja, prema tekstu dozvole objavljenom na web stranici Ministarstva financija.
Američko Ministarstvo financija prethodno je 5. ožujka izdalo 30-dnevno odricanje posebno za Indiju, dopuštajući New Delhiju da kupuje rusku naftu zadržanu na moru.
Američki i izraelski napadi na Iran i naknadni odgovor Teherana proširili su regionalne napetosti i paralizirali brodski promet kroz Hormuški tjesnac što je poremetilo vitalne tokove nafte i plina na Bliskom istoku i povisilo cijene energenata.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je blokadu isporuke nafte iz Zaljeva dok američki i izraelski napadi ne prestanu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas