Tržište nekretnina pred velikim promjenama: Evo što se sve uvodi

Jedno od otvorenih pitanja jest i plaćanje posredničke naknade. Kako bi se otklonile nejasnoće, propisuje se maksimalni limit iznosa posredničke naknade koja mora biti propisana cjenikom. Zakon jasno propisuje i pravila vezana uz oglašavanje nekretnina te zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora, navodi se u zakonskom prijedlogu.