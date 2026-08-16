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Organizator prosvjeda u Gospiću: "Kako je preko carine moglo prijeći 40 kamiona?"
Stanovnici Gospića prosvjedovali su zbog otpada koji je i dalje nagomilan u gradu. Zbog straha od zagađenja, mnogi više ne piju vodu iz slavine. U ponedjeljak u Gospiću zasjeda saborski Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
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Organizator nedjeljnog prosvjeda Mile Ilić ocijenio je da je vlast, zajedno sa svim institucijama, pala upravo na Lici. "Na sve smo već davno upozoravali", poručio je s pozornice.
Ilić, iz Udruge građana za spas Like, poručio je da vodu iz slavine ne pije već duže vrijeme. "Nema garancije da je ispravna, ne mogu svako jutro znati je li sigurna za piće ili ne. Zato je ne pijem, nego kupujem flaširanu", rekao je. Smatra da je Zavod za javno zdravstvo nesiguran jer nema stalan i jasan stav, piše Dnevnik.hr.
"Sad je Vlada na potezu. Da vidimo što će se raditi, kojom dinamikom i hoće li se uopće išta raditi. U ovom sam problemu već 18 mjeseci i za to se vrijeme ništa nije pomaklo, sve dok DORH nije objavio da je sve zagađeno i zatrovano", rekao je Ilić.
Odgovornima smatra institucije i tvrdi da se ovo ne bi dogodilo da su radile svoj posao.
"Kako je preko carine moglo prijeći 40 kamiona? Policija nikog nije zaustavila od granice do Gospića, a to je par stotina kilometara. Smatram odgovornima i ove urbaniste. Trebalo je dati dozvolu gdje su oni kopali. Vidite li vi kolike su te rupe? Tko je dao te dozvole? Daj da vidimo te dozvole", istaknuo je.
Prozvao je i komunalno poduzeće. "Oni su morali znati što tu dolazi. Njima je to u rukama, pod kontrolom", zaključio je Ilić.
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