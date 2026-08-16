Organizator prosvjeda u Gospiću: "Kako je preko carine moglo prijeći 40 kamiona?"

Ilić, iz Udruge građana za spas Like, poručio je da vodu iz slavine ne pije već duže vrijeme. "Nema garancije da je ispravna, ne mogu svako jutro znati je li sigurna za piće ili ne. Zato je ne pijem, nego kupujem flaširanu", rekao je. Smatra da je Zavod za javno zdravstvo nesiguran jer nema stalan i jasan stav, piše Dnevnik.hr.