Lovački savez
U pojedinim područjima znatno smanjena brojnost divljih svinja
U razdoblju od 27.srpnja do 10.kolovoza na području pet slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju znatnu smanjenu brojnost divljih svinja u pojedinim područjima, priopćilo je u nedjelju Hrvatski lovački savez.
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Pojam ''izlučivanje'' može se odnositi na odstrjel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Osim izlučivanja, provedeno je 178 istjerivanja i 2.215 pretraga lovišta.
Riječ je o mjerama usmjerenih na suzbijanje afričke svinjske kuge i smanjenje brojnosti populacije divlje svinje, u skladu s propisanim ciljevima nadležnih tijela, koje Hrvatski lovački savez provodi u suradnji sa županijskim lovačkim savezima, lovačkim udrugama i lovačkim društvima.
''Podaci s terena pokazuju da je u pojedinim područjima brojnost divljih svinja već znatno smanjena. U dijelu lovišta pojedinih županija lovačke udruge trenutno više uopće ne bilježe prisutnost divljih svinja, što potvrđuje intenzitet dosadašnjih aktivnosti'', navodi se u priopćenju.
Uz redovite aktivnosti u lovištima, Hrvatski lovački savez provodi i ciljane aktivnosti na područjima na kojima je potrebno dodatno intenzivirati provedbu mjera.
''Tako je 16.kolovoza na području Državnog otvorenog lovišta X/2 ''Ćeralije'', Hrvatski lovački savez, u suradnji s Lovačkim savezom 'Vepar' Slatina, organizirao skupni lov na divlju svinju u skladu s Naredbom o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači'', kazali su.
Pritom napominju da skupni lov nije dozvoljen u zoni zaštite, zoni nadziranja i zaraženoj zoni, već isključivo na područjima na kojima su takve aktivnosti dopuštene i u skladu sa svim važećim propisima i mjerama zaštite od afričke svinjske kuge.
Važan dio provedbe mjera čine i biosigurnosne aktivnosti kao što su dezinfekcija opreme, vozila i ulaza u lovišta prije i nakon aktivnosti, dok se s odstrijeljenim životinjama postupa u skladu s naredbama i uputama nadležnog Ministarstva poljoprivrede.
Hrvatski lovački savez naglašva da se aktivnosti vezane uz divlje svinje ne provode isključivo u razdobljima pojačanih mjera, već kontinuirano tijekom cijele godine. ''Lovci svakodnevno prate stanje u lovištima, provode nadzor populacije divljih svinja, pretražuju lovišta i o svim uočenim promjenama pravodobno izvještavaju nadležna tijela'', poručili su.
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