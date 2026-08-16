Stotine migranata u Ceuti prosvjedovale tražeći azil

Prosvjednici su držali španjolske zastave i transparente na kojima je pisalo "Ne želimo se vratiti u Maroko“ i "Mi smo također ljudi“ i uzvikujući slogane poput "Umorni smo“ ili "Treba nam rješenje“. Na stjenovitim obalama iza njih neki su migranti prali odjeću, dok su drugi lovili ribu improviziranim štapovima od bambusa.