Huckabee, čvrsti saveznik Izraela koji je javno izražavao potporu izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, unatoč tome što su ona prema međunarodnom pravu nezakonita, u četvrtak je iznio neuobičajeno oštre kritike nakon što su izraelski doseljenici opkolili tri palestinska doma u selu Qusra. Jedan od njih pripada osobi koja ima i američko državljanstvo.