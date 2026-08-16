Okupirana zapadna obala
Američki ambasador nazvao izraelske doseljenike "teroristima", traje opsada palestinske Qusre
Američki veleposlanik u Izraelu uputio je rijetko viđenu osudu nasilne opsade koju izraelski doseljenici provode nad palestinskim obiteljima u selu Qusra na Zapadnoj obali.
Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee osudio je doseljenike koji drže tri obitelji pod opsadom u selu Qusra, u blizini Nablusa na okupiranoj Zapadnoj obali, nazvavši ih „izraelskim teroristima“.
Opsada se događa u trenutku kada izraelska vojska provodi racije u Jeninu i četvrtog dana svoje operacije Palestincima u tamošnjem izbjegličkom kampu onemogućuje pristup pomoći, piše Al Jazeera.
Što je, dakle, Huckabee rekao o nasilju doseljenika na Zapadnoj obali i koliko su njegove riječi značajne?
Što je rekao Huckabee?
Huckabee, čvrsti saveznik Izraela koji je javno izražavao potporu izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, unatoč tome što su ona prema međunarodnom pravu nezakonita, u četvrtak je iznio neuobičajeno oštre kritike nakon što su izraelski doseljenici opkolili tri palestinska doma u selu Qusra. Jedan od njih pripada osobi koja ima i američko državljanstvo.
„Postupci onih koji su počinili ovaj užasan teroristički čin, čiji je cilj zastrašivanje i maltretiranje ove obitelji, odvratni su“, napisao je Huckabee na X-u. „Za takvo nasilničko ponašanje nema nikakvog opravdanja.“
Dodao je da je američko veleposlanstvo „VRLO angažirano“ te da su izraelska vojska i policija, na zahtjev SAD-a, otišle na mjesto događaja kako bi uklonile „izraelske teroriste koji to čine“.
Huckabee je objavio i snimku konvoja izraelskih vojnih i policijskih vozila, navodeći da uklanjaju „ilegalne uljeze koji su ondje kako bi zastrašivali palestinske stanovnike“.
Američki dužnosnici već dugo općenito osuđuju nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali, ali njihove postupke nisu nazivali „terorom“, niti su doseljenike nazivali „teroristima“.
Huckabeejev izbor riječi stoga predstavlja jednu od najoštrijih javnih osuda napada doseljenika koju je izrekao neki američki veleposlanik u Izraelu.
Što se događa u Qusri?
Palestinski stanovnici sela tvrde da su tijekom opsade odsječeni od vode, električne energije i drugih osnovnih potrepština. Situaciju opisuju kao pokušaj doseljenika da im otmu zemlju.
Loai Ridi, američki Palestinac koji živi u Toledu u SAD-u, ali posjeduje kuću u selu, rekao je da su među zatočenima njegov brat Qusai Abu Rida i 18-godišnji nećak Ahmed.
„On [Qusai Abu Rida] ne želi napustiti kuću. Jer ako je napusti, doseljenici će je odmah preuzeti“, rekao je.
Nakon što su im prekinuti vodovi za opskrbu, obitelj se oslanja na privremeni sustav solarne energije i preostalu vodu u bunaru iz zimskog razdoblja.
Agencija Ujedinjenih naroda za ljudska prava te palestinsko Ministarstvo vanjskih poslova i iseljeništva također su u četvrtak osudili opsadu Qusre.
„Ova kriminalna djela doseljenika, uz potporu ili prešutno odobravanje Izraela kao okupacijske sile, čine život ovih palestinskih obitelji nepodnošljivim i očito imaju za cilj prisiliti ih da napuste svoje domove i svoju zemlju“, priopćio je Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava.
Prema podacima UN-a, tri obitelji, ukupno 15 osoba, među kojima je i dvoje djece, od nedjelje su zatočene u svojim domovima bez vode i električne energije.
„Vrijeme za ove tri obitelji istječe prije nego što budu prisilno raseljene“, upozorila je agencija UN-a.
Novinarka Al Jazeere Nida Ibrahim, koja je u četvrtak izvještavala s mjesta opsade, rekla je da su izraelski vojnici u početku pokušavali izvesti zatočene obitelji iz njihovih kuća, dok su doseljenici i dalje ostajali utaboreni ispred njih.
Obitelji su to odbile jer nisu vjerovale da će im izraelski vojnici dopustiti povratak u domove. Na kraju su svi okupljeni u jednoj od kuća. Stanovnici su, izvijestila je Ibrahim, u prošlosti već svjedočili slučajevima u kojima su doseljenici protjerali palestinske obitelji, a zatim preuzeli njihovu imovinu.
Qusra je desetljećima izložena napadima doseljenika, objasnila je Ibrahim. Stanovnici porast nasilja povezuju sa širenjem ilegalnih izraelskih naselja i izostankom odgovornosti za počinitelje napada.
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