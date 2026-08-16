Oglas

tropski pljusak

Obilne kiše u Venezueli prouzročile poplave, tri osobe poginule

author
Hina
|
16. kol. 2026. 22:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A woman in a poncho protects herself from rain in Caracas. (AP Photo/Matias Delacroix)
AP/Matias Delacroix

Tri osobe, od kojih dvije tinejdžerice, poginule su u poplavi koja je odnijela vozila nakon obilnih kiša u Caracasu, objavile su venezuelske vlasti u nedjelju a prenosi agencija France presse.

Oglas

Tropski pljusak pogodio je sjevernu Venezuelu u noći na nedjelju, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Inameh.

Dvije "maloljetnice odnijela je struja", rekao je zapovjednik vatrogasne službe Caracasa Pablo Antonio Palacios Salazar na Telegramu.

Žena u dobi od 49 godina također je poginula kada se srušio zid.

U istočnom gradu Sucreu poplavljeno je najmanje 30 kuća.

Olujne kiše koje su padale od subote navečer srušile su drveće, uništivši šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa 24. lipnja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
poplave venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ